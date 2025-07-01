Целый боевой арсенал: у подмосковного пенсионера изъяли 8 тыс патронов и порох

В частном доме 73-летнего мужчины из подмосковного Пушкина полиция нашла целый боевой арсенал. Пенсионер незаконно хранил примерно 8 тыс. патронов и порох. Опасную находку у него изъяли, сообщает сайт MK.Ru .

Предварительно известно, что правоохранители нашли около 8 тыс. патронов для боевого оружия, которые можно использовать для стрельбы. Кроме того, у пенсионера хранились примерно 5 кг пороха в 23 контейнерах и 3 банки с воспламенителями для зарядов.

Специалисты подтвердили, что найденные боеприпасы пригодны для стрельбы, а обнаруженное вещество является порохом.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Компетентным специалистам предстоит выяснить, откуда у пенсионера такой запас боеприпасов и пороха.