Студенты Можайского техникума проходят практику в женском спортивном клубе ЦСКА

Студенты Можайского техникума, обучающиеся по специальности «Повар-кондитер», в настоящее время проходят практику в женском спортивном клубе ЦСКА в Красноармейске. Это событие стало важным этапом в их обучении и профессиональном становлении, предоставляя возможность не только оттачивать кулинарные навыки, но и знакомиться с особенностями питания высококвалифицированных спортсменок. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Каждый день студенты работают под руководством опытных шеф-поваров, которые делятся своими знаниями и секретами кулинарного мастерства. Под их чутким наставничеством будущие повара учатся готовить сбалансированные и питательные блюда, которые способствуют улучшению физической формы и выносливости спортсменок.

«Практика в женском спортивном клубе ЦСКА — это не просто возможность применить теоретические знания на практике, но и шанс внести свой вклад в успехи спортсменок. Мы уверены, что этот опыт станет важным этапом в их карьере и поможет им достичь новых высот в мире кулинарии», — отметили в техникуме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.