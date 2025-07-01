«Глаза на затылок натянули»: омолодившийся после пластики Плющенко испугал россиян

Звездный фигурист Евгений Плющенко показал подписчикам результат после блефаропластики у известного хирурга Тимура Хайдарова. Однако поклонники не разделили радость олимпийского чемпиона от результата, сообщает E1.ru .

Изначально спортсмен хотел лишь избавиться от мешков под глазами, но в клинике ему предложили также немного омолодиться. Как рассказала продюсер Яна Рудковская, она была не в курсе о планах мужа и узнала обо всем только через два дня после операции, когда начала беспокоиться из-за того, что муж не отвечает на звонки.

«Хочу сказать огромное спасибо мегапрофессионалу с золотыми руками и бриллиантовым персоналом. В клинике Тимурчика я все видел сам, все на себе ощутил. Просто фантастика!» — заявил довольный результатом Плющенко на видео в своем блоге.

При этом мнения поклонников фигуриста разделились. Многие не понимают, для чего Плющенко решился на кардинальное преображение.

«Мама дорогая, просто глаза на затылок натянули. Ужасная топорная работа», — считает один из подписчиков.

Другие же считают, что «преображение» Евгения является отличной антирекламой клиники Хайдарова. По мнению комментаторов, после блефаропластики олимпийский чемпион стал похож на «откормленного китайца».