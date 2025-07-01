Свыше 70 тыс тонн овощей защищенного грунта собрали в Подмосковье с начала года

Тепличная отрасль в Московской области продолжает развиваться — современные комплексы оснащены системами, которые создают оптимальные условия для выращивания культур: климат-контроль, отопление, автоматизированное орошение и освещение. В регионе площадь зимних теплиц, позволяющих круглогодично собирать урожай, превышает 228 га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За полгода объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье составил более 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тыс. тонн огурцов, 22,2 тыс. тонн томатов и свыше 1,2 тыс. тонн прочих культур — это перец, баклажаны, зеленые листовые салаты. Нам важно не только расширять производственные мощности, но и создавать собственную селекционную базу для импортозамещения. Сейчас в Воскресенске строится первый в России селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томатов и огурцов, который планируется ввести в 2026 году. На его базе будут выпускать от 110 до 120 миллионов штук семян в год, что позволит заместить 50% импортных аналогов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что в телицах региона выращивают различные сорта овощей: огурец короткоплодный, среднеплодный, длинноплодный, томат черри, коктейльный, сливовидный, круглый. Так, в этом году аграрии Каширы собрали более 36 тысяч тонн овощей закрытого грунта — в округе расположен тепличный комплекс ООО «Агрокультура Групп». В Луховицах валовый сбор превысил 18,6 тыс. тонн — здесь функционирует тепличный комплекс ООО «Луховицкие овощи». Кроме этого, за полгода в Электростали произвели 6,4 тыс. тонн овощей — в округе работает ООО «Центральный Маркет», в Воскресенске — свыше 5,6 тыс. тонн. По итогам прошлого года, Подмосковье заняло 2 место в России по валовому производству овощей защищенного грунта — аграрии региона собрали более 130 тысяч тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.