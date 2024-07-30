Андрей Воробьев: в Солнечногорске построят 37 км новых теплосетей в 2024 году

До конца текущего года планируется построить в Солнечногорске 37 км новых теплосетей, 10 км из них — в микрорайоне Выстрел, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обновим котельные в поселках Лыткино, Менделеево и в мкр. Стекольный завод. В планах на следующий год — завершить капремонт котельной в Миронцеве, а в 2026-м — в деревне Голубое», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще в Менделееве в планах возвести блочно-модульную котельную (БМК).

По словам Воробьева, в концессии с «Газпром Теплоэнерго» в 2025 году будет построено две блочно-модульные котельные: на улице Рабочей и в деревне Хметьево.

Как уточнил губернатор, планируется провести модернизацию теплосети от котельных Рекинцо и ЦМИС. В 2026 году — построить центральный тепловой пункт «Почтовая» и теплосети до него, провести ремонт котельных ГМЭЗ и Тимоново. В 2027 году — закончить реконструкцию теплосети в поселке Ржавки.