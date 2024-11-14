Андрей Воробьев: в Подольске обновят более 14 км теплосетей до наступления зимы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как подготовились к отопительному сезону в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Подольск находится на особом контроле у властей после крупной аварии прошлой зимой, когда жители микрорайона Климовск и других населенных пунктов остались без тепла. Масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения в городском округе идет с весны. Сейчас обновлено уже 40 источников теплоснабжения и ЦТП.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.

По словам губернатора, обновляются и теплосети. В этом году сосредоточились в основном на магистральных сетях большого диаметра — более 400–500 мм. Где это возможно, трубы не только модернизируют, но и убирают под землю.

«Следующий этап — заменить межквартальные трубы меньшего диаметра (50–200 мм) и осуществлять „врезку“ в дома. В городском округе Подольск самая большая программа, она предполагает инвестиции более 4,7 миллиарда рублей — это и замена котлов, и настройка автоматики, и модернизация теплосетей», — добавил глава региона.