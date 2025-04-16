Андрей Воробьев: в Подмосковье модернизируют и строят 97 очистных сооружений
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В Подмосковье строят и модернизируют 97 больших и малых очистных сооружений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Прошу понять программу. Это предполагает, по аналогии с теплом, <...> модернизацию или строительство новых очистных сооружений», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
Губернатор добавил, что каждое очистное сооружение стоит от нескольких миллиардов рублей до 12 миллиардов рублей.
«И электроснабжение, и тепло-, и водоснабжение — это большие деньги. Если кругом-бегом округлять, то это по 200 млрд рублей на среднесрочную перспективу 3-5 лет. И за этим нужен глаз да глаз», — отметил Воробьев.