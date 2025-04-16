Андрей Воробьев: в Подмосковье модернизируют и строят 97 очистных сооружений

В Подмосковье строят и модернизируют 97 больших и малых очистных сооружений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу понять программу. Это предполагает, по аналогии с теплом, <...> модернизацию или строительство новых очистных сооружений», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор добавил, что каждое очистное сооружение стоит от нескольких миллиардов рублей до 12 миллиардов рублей.

«И электроснабжение, и тепло-, и водоснабжение — это большие деньги. Если кругом-бегом округлять, то это по 200 млрд рублей на среднесрочную перспективу 3-5 лет. И за этим нужен глаз да глаз», — отметил Воробьев.