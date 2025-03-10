Андрей Воробьев: в Подмосковье большой запрос на разъяснения об «Умной платежке»

В Подмосковье зафиксирован большой запрос от жителей на разъяснения и помощь с мобильным приложением «Умная платежка», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важно и главам (муниципалитетов - ред.), и нам с регионального уровня, и МФЦ доходчиво объяснять ту новацию, которую мы обеспечили через постановление правительства и поправку в закон, а именно — электронная платежка», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что жителям Подмосковья необходимо доходчиво объяснять все детали и нюансы использования умной платежки.

Ранее глава региона заявил, что в Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать. Воробьев подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.