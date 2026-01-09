Андрей Воробьев: свыше 9,5 тыс единиц техники ликвидируют последствия снегопада

сегодня в 08:33

Минувшей ночью Московскую область накрыл мощный циклон «Фрэнсис». В регионе наблюдаются сильная метель и гололедица, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, прогнозируется, что к вечеру пятницы высота сугробов в области может достигнуть 40-50 см.

«Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники — это дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас все службы работают в круглосуточном режиме, основные усилия направлены на расчистку дорог, тротуаров и подъездов к домам.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Как уточнил глава региона, общественный пассажирский транспорт продолжает работать штатно, но из-за сложной дорожной ситуации местами где-то может быть увеличение интервалов движения.

Также губернатор рекомендовал по возможности отказаться в пятницу от личного транспорта и выбрать общественный.

«Если выезжаете — будьте внимательны и аккуратны за рулем: из-за гололедицы и снежного наката высок риск заносов и ДТП. Берегите себя!» — заключил Воробьев.

