Андрей Воробьев: работу с УК в «красной» зоне необходимо завершить в 2026 г

В 2026 году необходимо закончить работу с управляющими компаниями, которые находятся в «красной» зоне, так как имеют большие долги, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня мы проанализируем работу ЕИРЦ. Очень важный инструмент, который был создан 13 лет назад. <…> Сегодня 84% площади — это 237 млн кв. м жилья. Наша задача — завершить в 2026 году эту важную работу прежде всего по управляющим компаниям из „красной“ зоны с большими долгами», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что это особенно актуально для Одинцовского округа, Красногорска, Химок, Истры, Балашихи, Пушкинского округа и Солнечногорска, где остается довольно много проблемных управляющих компаний, не перешедших в ЕИРЦ.

«Прошу глав не затягивать и сделать все необходимое, чтобы уже в первом квартале будущего года жителям обслуживаемых МКД приходили единые платежки от нашего расчетного центра. Что касается самого ЕИРЦ, это, безусловно, эффективный и востребованный инструмент в системе ЖКХ. Вместе с тем всегда есть над чем работать. Видим, что жителям необходимы дополнительные офисы, качественная обратная связь», — отметил губернатор.

