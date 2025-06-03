Андрей Воробьев: пусконаладка очистных сооружений в Лыткарине пройдет в июне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку в Лыткарине и проверил, как идут работы по реконструкции очистных сооружений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На площадке трудятся более 200 рабочих и 11 единиц техники.

«У нас реализуется очень большая президентская программа по строительству и модернизации очистных сооружений, которую дополняет региональная программа. Мы уже построили 15 крупных таких объектов и в течение следующих 3-5 лет запустим еще 13. Это и Дмитров, и Электросталь, и Дубна, и Коломна, и Орехово-Зуево», — сказал губернатор.

Он добавил, что запрос в регионе на данные работы большой, средства на них выделены огромные — около 200 млрд рублей предусмотрено на 5 лет.

По словам главы Подмосковья, на очистных сооружениях поменяют все — начиная от насосов и связанного с очисткой, заканчивая дюкерами и сетями.

«Один из таких объектов — в Лыткарине. Мы запускаем пусконаладку в первой декаде июня. Наша задача — убедиться, что и здесь, и в Солнечногорске, и в других городах работы проведены. Безусловно, есть вопросы с импортозамещением, но хочу поблагодарить наших инженеров — сегодня, в том числе и насосы, полностью замещаются у нас», — прочеркнул Воробьев.

Готовность — более 88%

В Лыткарине очистные сооружения обслуживают 70 тыс. жителей — весь городской округ и поселок Молоково в Ленинском округе.

Масштабная модернизация на объекте началась в 2020 году. Там рабочие меняют старое оборудование, строят новые сооружения для очистки воды. Сейчас подходят к концу основные работы — строители возводят бетонные основания илоприемников, монтируют вентиляции, отопление и иное необходимое оборудование. Еще проводятся гидравлические испытания аэротенков и отстойников. Общая готовность объекта составляет свыше 88%.

Часть сооружений там запустили еще в 2024 году. Так, уже работают грабельные и ступенчатые решетки, позволяющие удалять крупный мусор; новые песколовки, улавливающие песок и тяжелые минеральные частицы; сепараторы отмыва песка. А цех механического обезвоживания оборудовали центрифугами для обезвоживания осадка.

Благодаря проводящейся модернизации очистные сооружения перешли на более экологичный и эффективный способ очистки. Сейчас вода там не отстаивается в открытых иловых картах, а проходит через цех обезвоживания, где отделяется осадок.

Срок ввода — сентябрь

«Это единственные ОС в городе, их мощность — 30 тыс. куб. м в сутки. Сейчас здесь еще находятся 2 старые очереди, которые при запуске новых очистных сооружений будут выведены из эксплуатации и останутся в качестве резервных площадок», — сказал директор МП «Водоканал» Роман Дерябин.

Как уточнил специалист, строящиеся очистные рассчитаны на такую же производительность — 30 тыс. куб. м. Этого объема хватает, чтобы обслуживать жителей.

«Просто некоторые сооружения, например, здание решеток, здание песколовки, необходимо было модернизировать, и, возможно, в будущем это позволит увеличить мощность до 40 тыс. куб. м. А на месте существующих аэротенков, если понадобится, можно будет построить дополнительные. Срок полного ввода в эксплуатации новых очистных сооружений — сентябрь этого года», — добавил Дерябин.

Модернизация очистных в Подмосковье

Кроме очистных сооружений, в Лыткарине в текущем году готовится к вводу еще несколько таких объектов.

В Солнечногорске (мощность — 27 тыс. куб. м/сутки, охват — 65 тыс. человек) с середины мая стартовали пусконаладочные работы «на воде». Там проводится тестирование гидравлики и оборудования без полной нагрузки. А с 1 июля в планах перейти к пусконаладочным работам под нагрузкой — это конечный этап перед вводом в эксплуатацию.

Другие очистные сооружения 2025 года — в Коломне (800 куб. м/сутки, 1,5 тыс. жителей), Богородском округе (450 куб. м/сутки, 3 тыс. человек), Зарайске (400 куб. м/сутки, 1 тыс. жителей).

В Подмосковье проводят одну из самых масштабных в РФ программ по модернизации ЖКХ. В нее включено и обновление системы очистки стоков. Ранее прошла модернизация 15 очистных сооружений в Подольске, Шатуре, Мытищах. Самый крупный объект запущен в начале текущего года в Щелкове.

Кроме того, в 2025 году стартуют работы на очистных сооружениях в Дубне, Можайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Дмитровском округе, Клину и Электростали. Данные объекты сейчас находятся в стадии активного строительства или глубокой модернизации, что сильно повысит их мощность и эффективность. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

В 2029–2030 годы планируется обновить очистные сооружения в Ступине, Домодедове, Чехове, Долгопрудном и Луховицах.

Все указанные работы позволят улучшить качество водоотведения для более чем 2,5 млн жителей Московской области.