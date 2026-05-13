Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуеве

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал деятельность Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) в Орехово-Зуеве и сообщил о старте подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор ознакомился с работой подразделения, где в 2025 году начали масштабное обновление всей структуры. Сотрудники МОС АВС занимаются обслуживанием систем тепло-, водо- и электроснабжения на всей территории области.

В беседе с коллективом Воробьев подчеркнул, что 12 мая в Подмосковье завершился отопительный период, благодаря чему можно перейти к активной стадии обновления тепловых сетей.

«Вчера мы завершили отопительный сезон. Сейчас активно ведутся работы и по перекладке трасс, и по установке новых котлов, наверное, в каждом округе — и здесь, в Орехово-Зуево, и в соседнем Богородском, и в Павловском Посаде. Самый большой объем — в Чехове. Важно, чтобы она (работа – ред.) осуществлялась своевременно. Лето пролетает быстро, и вот за это временной промежуток необходимо организовать высокий темп работ. Каждый объект важен. Где-то небольшая котельная меняет качество жизни целого поселка», — сказал Воробьев.

В ходе реорганизации Московской объединенной системы автоматизации и диспетчеризации в прошлом году был сформирован единый диспетчерский центр, который работает в связке с ЖКХ-центром. Все процедуры по максимуму переведены на автоматику. Каждая бригада, отправляющаяся на вызов, получает планшет, на который загружается схема территории с полной информацией о коммуникациях, строениях и данных с датчиков, расположенных на котельных, центральных тепловых пунктах, конечных зданиях и других объектах.

В распоряжении сотрудников появились приборы для точной диагностики швов и обнаружения утечек марки МАРТ-200, современное оборудование для устранения затоплений, а также самоходные роботизированные системы для обслуживания каналов и дамб. Благодаря этому аварии можно находить и ликвидировать значительно быстрее.

