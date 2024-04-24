Андрей Воробьев: программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Ход работ по повышению надежности системы теплоснабжения региона Воробьев обсудил на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов. По словам губернатора, теплоснабжение — это важный вопрос, поэтому «готовить сани» нужно летом.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу», — заявил Воробьев.

Он убежден, что депутаты тоже должны знать, что и где меняется, общаться с жителями. Прорывы в местах опрессовки могут вызвать недоумение у населения, поэтому все нужно разъяснять своевременно. Губернатор подчеркнул, что сначала осуществляется аудит, а потом начинается выход на работу по сетям, ЦТП и котельным.

Программа модернизации ЖКХ

Программа, которая реализуется в Подмосковье, является самой масштабной в стране. Эксперты, профильные ведомства, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обследовали теплоснабжение в каждом муниципалитете. Такая работа помогла выявить объекты, которые больше всех нуждаются в ремонте и новых мощностях.

В 2024 году в Московской области приведут в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов. По региональной программе внимание уделят 189 км сетей, из средств Фонда национального благосостояния приведут в порядок девять котельных и 4 км сетей, в рамках концессий модернизируют 74 котельных/ЦТП и 4 км сетей. Все мероприятия проведут до начала отопительного сезона.

Блоки программы

Опрессовку сетей выполнят в мае-июне. По ее результатам будет понятно, какие участки включат в программу капремонта в этом году.

Вице-губернатор региона — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что программа, разработанная властями, разбита на два блока. Первый — это 158 краткосрочных мероприятий, которые будут реализованы в этом году, и 101 новое мероприятие.

«Общий объем краткосрочной программы — 36 котельных, из которых 5 новых, 31 — ремонт/реконструкция, а также 189 км теплосетей. Кроме того, предварительно планируем включить в программу еще 310 км теплосетей (уточним по протяженности после опрессовки). Конечный срок выполнения всех мероприятий в этом году — 15 октября», — заявил Хромушин.

Второй блок — долгосрочный, включает в себя 706 мероприятий до 2029 года. 469 из них — по результатам работы штабов, 201 начнут реализовывать в этом году. Речь идет о 108 новых котельных и почти 300 км сетей.