Андрей Воробьев: программа модернизации водоснабжения затрагивает все города

По водоснабжению в стране работает большая президентская программа. Московская область в ней самый активный участник, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что в регионе живет 9 млн 100 тыс. человек (на 1 декабря), областная программа модернизации водоснабжения касается половины, 4,5 млн.

«Это значит, что мы вместе с федеральным центром в рамках национального проекта активно модернизируем очистные сооружения. Это значит, что мы настраиваем новые водозаборные узлы», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он пояснил, что каждый водозаборный узел в области имеет отличие по качеству воды, а значит по степени и способу очистки.

«Поэтому эту большую работу мы тоже проводим, как и модернизацию восточной системы водоснабжения», — уточнил губернатор.

По его словам, есть большая чистая линза, расположенная во Владимирской области. Там водовод был построен в начале 1980-х годов. Его тоже власти модернизируют, чтобы по новым трубам в Подмосковье приходила чистая вода.

Глава региона подчеркнул, что это очень большая программа, которая важна и для экологии, и для жизни человека.

«В Подмосковье собственная вода богата железом. Мы особенно обращаем внимание на очистку воды от всех примесей. Поэтому и в Пушкине, и в Дмитрове, и во всех городах без исключения эта программа реализуется. Где-то в небольшом объеме. Но также в каждом городе нет населенного пункта, где мы не работаем по теплу, где мы не работаем по воде», — уточнил Воробьев.

