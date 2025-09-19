Андрей Воробьев: пришло время модернизировать очистные сооружения в Подмосковье

В Подмосковье продолжается масштабная программа модернизации объектов ЖКХ, включая очистные сооружения. До конца 2025 года новые системы очистки запустят в Солнечногорске, Лыткарине, Богородском и Зарайске, а до 2029-го запланировано возведение еще 20 очистных сооружений. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заслушал доклад о том, как продвигается эта работа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Действующие сооружения как правило были построены в 50–80-х годах — пришло время модернизировать систему очистки», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что с 2018 года были построены 15 новых очистных сооружений, имеющих важное значение для муниципалитетов. В настоящее время ведется строительство еще 11 объектов, которые будут охватывать крупные города. Перед властями стоит задача завершить их возведение в течение ближайших 2-3 лет.

По словам главы региона, новые очистные сооружения построены в Дубне, Сергиевом Посаде, Истре и других населенных пунктах. При этом программа расширяется — планируется построить еще 11 объектов в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Раменском и других округах.

Реконструкция очистных сооружений

В рамках региональный госпрограммы почти завершена реконструкция очистных сооружений в Богородском округе и Зарайске. До конца текущего года в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экологическое благополучие» планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения в Лыткарине и Солнечногорске.

В процессе строительства находятся объекты в Коломне, Сергиевом Посаде, Кашире, Звенигороде и Истре. Ввод очистных сооружений в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Помимо этого, продолжается возведение систем очистки в Дубне и Серпухове (ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год), в Можайске и Наро-Фоминском округе (включая Апрелевку) — сдача объектов в строй намечена на 2028 год.

Еще в текущем году начнется проектирование 7 очистных сооружений в муниципалитетах Орехово-Зуевский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Электросталь, Клин, Раменский и Наро-Фоминский. Четыре проекта начнут разрабатывать в 2026 году в округах Истра (включая Дедовск и Павловскую Слободу), Жуковский и Ступино. Планируется, что все эти сооружения будут введены в эксплуатацию до 2029 года.

Проверка степени готовности очистных сооружений в Солнечногорске

Андрей Воробьев проверил степень готовности новых очистных сооружений в деревне Осипово городского округа Солнечногорск. Они охватывают 418 многоквартирных домов, а также 46 соцобъектов и более 10 промышленных предприятий муниципалитета.

«Большие очистные сооружения в Солнечногорске рассчитаны на обслуживание порядка 70 тыс. человек. Их строительство ведется в рамках нацпроекта президента с участием федерального финансирования. Сейчас идут наладка оборудования и тестирование гидравлики. Планируется, что уже к концу года очистные заработают полностью», — отметил губернатор.

По словам главы региона, важное значение имеют и подводящие сети к очистным. Уже обновили 1,2 км, осталось еще около 2 км. После старых очистных сооружений остаются иловые поля. На втором этапе их осушают и сжигают по современным технологиям. В деревне Осипово эти работы начнутся в следующем году.

Реконструкция началась в 2022 году из-за недостаточной мощности старых очистных сооружений 1970-х годов. Новые мощности рассчитаны на 27 тыс. кубометров сточных вод в сутки. На объекте работают 150 человек и 12 единиц техники, готовность превышает 90%. Завершены первичные отстойники, аэротенки и здание доочистки и обеззараживания. Большая часть оборудования российского производства.

Как рассказал инженер пусконаладочных работ Никита Афанаскин, в настоящий момент старые очистные функционируют, но постепенно выводятся из эксплуатации. Технология новых сооружений классическая: грабельная и механическая очистка, осаждение взвеси в первичных отстойниках, развитие активного ила в аэротенках, отстаивание во вторичных отстойниках, дофильтрация на дисковых фильтрах и обеззараживание ультрафиолетом.

Кроме того, в Солнечногорске с 2025 по 2028 годы планируется провести масштабную реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. В частности, будет обновлено около 43 км водопроводных сетей и более 24 км сетей водоотведения.

Губернатор добавил, что в регионе проводится программа по модернизации скважин с дополнительной очисткой от железа и других веществ. На программу водоснабжения и водоотведения в округе на ближайшие 3 года выделено около 4,5 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт множества водопроводных сетей, что позволит обеспечить жителей более качественной водой.

В 2025 году в округе отремонтировали сети водоотведения протяженностью 1209 метров от озера Сенеж до Ленинградского шоссе и обновили станцию водоподготовки на ВЗУ № 4 в деревне Рекино-Кресты. До конца года планируется построить байпасную линию длиной 800 м на главном канализационном коллекторе, что улучшит качество услуг для 131 тыс. человек.

С 2020 по 2024 год в рамках госпрограммы реконструировали ВЗУ № 14 (д. Новая), ВЗУ № 1 и № 3 (д. п. Поварово), обновили станцию очистки ВЗУ № 19 (д. Толстяково). Эти изменения улучшили качество воды для 8,6 тыс. жителей.

