Андрей Воробьев подчеркнул важность сохранения кровель домов из-за обилия снега

Сейчас приоритет с учетом обилия снега — устранение рисков для жизни и безопасности жителей, в том числе сохранность кровель домов, требующих повышенного контроля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается весны, <…>, учитывая обилие снега, безусловно, в перспективе мы будем говорить об угрозах подтопления, но сегодня нам нужно разобраться с тем, что представляет, в том числе, угрозу для жизни, для безопасности. (Важно — ред.) сохранить кровли, особенно тех домов, которые требуют особого внимания», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что также остается актуальным вопрос организации подъезда к контейнерным площадкам.

«Мы обсуждали на прошлой неделе, готовясь к сегодняшнему ВКС (совещанию в формате видео-конференц-связи — ред.). Очень надеюсь, что все эти мероприятия, задачи всем понятны, и, несмотря на заметное сокращение жалоб, всегда есть к чему стремиться», — отметил губернатор.

