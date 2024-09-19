Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями модернизацию ЖКХ в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с правоохранителями региона, в котором обсудил модернизацию системы ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.

Он поблагодарил прокуратуру и отметил, что коллеги на местах вовлечены в работу. Глава региона подчеркнул, что именно они осуществляют контроль за ведущимися мероприятиями.

В последние пять лет модернизация ЖКХ коснулась 5,4 млн жителей Московской области. Этому также способствовала реализация девяти концессионных соглашений с «Газпром теплоэнерго Московской области». Общий объем инвестиций составил 68,7 млрд рублей.

В рамках концессий реконструируют теплоснабжение в шести округах: Клин, Воскресенск, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Солнечногорск и Серпухов. В последнем работы завершены полностью. В этом году запланировано 118 мероприятий по инвестиционным программам и 479 дополнительных по программе ремонта.