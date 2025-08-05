Андрей Воробьев: обновим 10,3 км теплосетей в Дмитровском округе в 2025 г

В текущем году в Дмитровском округе планируется обновить 10,3 км теплосетей, возвести блочно-модульные котельные в поселках Икша и Автополигон, а еще центральный тепловой пункт в селе Внуково, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Положительные изменения почувствуют около 114 тыс. жителей. По всему Подмосковью в этом году обновим почти 350 км сетей и 169 котельных», — добавил глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, также сейчас завершается ремонт котельной в поселке Ермолино. Объект обеспечивает теплом свыше 1 тыс. жителей. Котельную построили в 1979 году, износ был высоким — нужно было заменить котел и всю систему. Работы начались в феврале, в июне смонтировали котел. Сейчас специалисты готовят его к подключению к контрольно-измерительным системам. Делается врезка задвижки для начала пусконаладочных работ.

Как уточнил Воробьев, всего в 2025 году планируется отремонтировать 5 котельных в округе: в Дмитрове (ул. Водников) и Яхроме (на ул. Ленина), поселках Деденево (ул. Набережная), Ермолино (ул. Центральная) и Новосиньково. Все работы завершатся до 30 августа.