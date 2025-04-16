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Андрей Воробьев объявил о завершении отопительного сезона в Подмосковье

В Подмосковье с понедельника завершается отопительный сезон, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что каждая зима имеет свои особенности.

«Эта зима имела свои особенности — мало снега, теплая зима. Что касается системы теплоэнергоснабжения, это, наверное, легче, но незначительно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор рассказал, что любые перепады температуры влияют на систему теплоэнергоснабжения.