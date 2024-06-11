Андрей Воробьев о ремонте теплосетей в Королеве: задача — закончить до 1 октября

Продолжаются работы по обновлению теплосетей на территории Королева. В частности, они ведутся на проспекте Космонавтов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Приехал убедиться, что работы идут по графику. Замены здесь требуют более 40 км труб», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что весной рабочие приступили к ремонту на первом участке протяженностью 5,2 км на проспекте Космонавтов. Эти работы необходимо завершить до 1 октября и привести в порядок территорию.

По словам главы региона, после ремонта изменения коснуться 60 тыс. горожан и 17 соцобъектов, которые находится на проспекте Космонавтов.

Кроме того, как добавил губернатор, на 2024 год запланированы работы на двух участках теплосети, которые располагаются от проспекта Королева до улицы Сакко и Ванцетти, между котельными «Новые Подлипки» и «3,3А».

Он отметил, что в 2026 году в планах окончание работ на сетях от улицы Исаева до ЦТП № 7.