Андрей Воробьев: нужно постоянно наводить порядок в работе УК Подмосковья

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор поставил задачу наводить стабильно порядок через изменения. Однако они не произойдут уже завтра, так как у всех управляющих компаний разные условия.

«Те, кто сегодня управляет в новом жилищном фонде, они „радуются солнцу“. Те управляющие компании, которые несут на себе тяжелый, старый, ветхий жилой фонд, чувствуют то же „солнце“, но настроение у них другое. Потому что задача — за те же ресурсы делать больше мероприятий», — отметил Воробьев.