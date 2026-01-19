Андрей Воробьев на фоне морозов напомнил о важности модернизации ЖКХ

«Крещенские празднования традиционно проходят и при низких температурах. Сейчас не сказать, что экстремально холодно, тут уж не будем никого гневить, но вместе с тем отрицательные температуры тоже напоминают нам о том, что все, что связано с модернизацией системы ЖКХ, важно. Эту работу мы не зря очень активно продолжаем и в 2026 году, модернизируя, строя новые источники и работая с распределительными сетями, с магистралями», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, в регионе произошло несколько аварий, но их кратно меньше, чем несколько лет назад.

«Важно, что главы вовлечены в работу и в Сергиевом Посаде, и в Орехове-Зуеве, и в Талдоме. Очень важно, если авария случается, мы все это понимаем, профессионально и компетентно реагировать на ликвидацию, а также, что не менее важно, информировать и заботиться о жителях, что, собственно говоря, и происходило. Приятно, что глава Чехова ночью не просто взаимодействовал и с отраслевиками, и с жителями, но и при этом четко в телефоне видел всю систему», — отметил губернатор.

Он добавил, что продолжается работа и в Серпухове.

«„Россети“ нас слышат. Сейчас у Мособлэнерго была авария — это тоже привет нашим энергетикам. Очередной по важности этап реализации программы», — заявил Воробьев.

Губернатор еще раз подчеркнул: все, что касается электроэнергии и электроснабжения, — базовое и крайне важное направление. В 2026 году это должно реализовываться в активной фазе.

