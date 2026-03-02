Андрей Воробьев: модернизацию очистных в Подмосковье важно контролировать

Программа обновления систем водоснабжения и водоотведения в Московской области должна идти строго по графику, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Напомню, что мы действуем в рамках национального проекта, и указом президента, и в федеральном бюджете предусмотрено заметное участие всего (всех ресурсов – ред.), что касается модернизации очистных сооружений», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что многие главы лично сопровождают реализацию программы по модернизации. Например, в Лыткарине и Солнечногорске уже тестируют в рабочем режиме сданные объекты.

«Все это принципиально важно. Программа большая, емкая, затратная. Цель доклада — быть в графике с соблюдением всех нюансов и где-то корректировок, которые по ходу реализации, по ходу нашей жизни обязательно происходят», — подчеркнул губернатор.

