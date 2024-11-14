Андрей Воробьев: котельную в Климовске подключили к системе «Безопасный регион»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что котельную в Климовске городского округа Подольск подключили к системе видеонаблюдения «Безопасный регион», также штат укомплектовали квалифицированными кадрами.

«Сейчас здесь работают все четыре котла. В следующем году планируем начать капремонт самого здания», — написал Воробьев в Telegram-канале.

В этом году состоялась масштабная модернизация котельной в Климовске. Она работает на полную мощность и обеспечивает теплом 177 МКД, где живут 27 тыс. человек, а также 19 соцобъектов.

Воробьев напомнил, что после крупной аварии в прошлом году, из-за которой люди остались без тепла, президент передал котельную в собственность муниципалитета. Это дало возможность в краткие сроки заменить теплогенерирующее оборудование.

«В феврале мы отремонтировали два котла, в августе установили новый, а сейчас — завершили монтаж оборудования. Заменили запорную арматуру, обновили выводы тепловых сетей и установили автоматический ввод резерва», — добавил губернатор.