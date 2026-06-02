Андрей Воробьев: каждый житель может голосовать за УК в электронном виде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность мониторинга обращений жителей региона по различным вопросам. Он добавил, что сегодня каждый человек может голосовать за управляющую компанию (УК) в электронном виде.

Воробьев отметил, что поступает очень много обращений по вопросам дворов, подъездов и контейнерных площадок. Власти собирают их отовсюду — из соцсетей, личных жалоб и встреч. Это то, что жители видят каждый день, с чем сталкиваются, что их беспокоит.

«Залог успеха здесь — это эффективная управляющая компания. Важно, что мы предложили инициативу, которая была поддержана парламентом России, и сегодня каждый житель может лично в электронном виде голосовать за выбор управляющей компании», — заявил Воробьев.

Он напомнил, что раньше это делалось на бумаге и вызывало большие споры и недовольство среди жителей региона.

2 июня прошло традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затронули ключевые направления: поддержку участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.