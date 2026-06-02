Калужская область представит на ПМЭФ робота-блондинку

Калужская область установила на площадке Петербургского международного экономического форума робота в образе девушки-блондинки. Разработчики пока держат в секрете его функции, сообщает Life.ru .

Необычный экспонат уже размещен на территории ПМЭФ и ожидает открытия форума. Робот выполнен в образе девушки с длинными светлыми волосами, что выделяет его среди других технологических новинок.

Разработчики не раскрывают, какие задачи способна выполнять машина. Все детали обещают представить во время работы форума.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. В этом году его тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Ранее сообщалось, что на площадке форума также покажут новые модели автомобиля Aurus. Машины уже доставлены, однако пока скрыты под чехлами.

