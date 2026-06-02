Депутат назвал признаки мошенничества в частных клиниках

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что частные клиники не вправе навязывать лишние анализы и требовать оформления кредита. Он перечислил признаки недобросовестных медорганизаций, сообщает NEWS.ru .

По словам парламентария, мошенничество в частной медицине стало массовым. По данным МВД, от действий одной сети лжеклиник пострадали 11 тыс. человек, а ущерб превысил 1 млрд рублей. Средний чек вырос на 30% и в ряде регионов превышает 7 тыс. рублей.

Депутат пояснил, что пациентов должны насторожить навязывание «уникальных» панелей анализов, давление и запугивание сразу после первого исследования. Недобросовестные клиники часто предлагают срочно оформить кредит или перевести деньги на «безопасный счет». Опасными с точки зрения накруток он назвал гинекологию, онкологию и иммунологию.

«Медицинская организация не имеет права требовать это. Это мошенничество», — предупредил Панеш.

«Соглашайтесь сейчас, потом будет поздно», «Акция действует только сегодня», «Без процедур ваше состояние ухудшится», «Вот-вот подорожание», — такие фразы, по словам Панеша, используют мошенники.

Он подчеркнул, что серьезный диагноз не ставят без всестороннего обследования. Если врач не может объяснить необходимость анализов и раздражается при вопросах, стоит отказаться от услуг. При нарушениях депутат посоветовал сохранять документы и обращаться к руководству клиники, а затем — в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и прокуратуру.

