Андрей Иванов проверил реконструкцию теплосетей на Нахабинском шоссе в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 17 февраля осмотрел ход реконструкции тепловых сетей от котельной №1 на Нахабинском шоссе в Звенигороде. Работы выполнены на 86%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реконструкция тепловых сетей на Нахабинском шоссе в Звенигороде началась в 2025 году в рамках государственной программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. На данный момент подрядная организация завершила прокладку новой трассы длиной более 2 километров и заменила трубы диаметром от 200 до 426 мм. Осталось провести опрессовку системы и выполнить четыре переврезки.

Андрей Иванов отметил, что на время переврезок подача теплоносителя будет остановлена на 8 часов по регламенту. В этот период дома будут работать на циркуляции с помощью насосов, чтобы сохранить горячую воду в батареях. Температуру теплоносителя повысят заранее для минимизации неудобств. О сроках работ жителей проинформируют через объявления в подъездах и домовых чатах.

Весной подрядчик приступит к благоустройству участков, где проводились земляные работы. Завершить благоустройство планируется до 30 июня. К обновленным сетям подключены 53 многоквартирных дома и 4 социальных объекта, что составляет более 6700 жителей.

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в Одинцовском округе модернизируют 13 объектов ЖКХ, включая пять участков теплосетей, шесть котельных и две блочно-модульные котельные. Эти изменения затронут почти 30 тысяч жителей муниципалитета.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.