Андрей Иванов осмотрел водозаборный узел в Ромашково

Водозаборный узел на улице Ноздрюхина в Ромашково ввели в эксплуатацию в 1962 году и с тех пор ни разу не модернизировали. Объект требует полной реконструкции. Он снабжает водой 220 частных домов и один социальный объект — всего 2155 человек.

«Весной 2027 года планируем приступить к реконструкции водозаборного узла на улице Ноздрюхина в селе Ромашково — работы будут вестись в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия»», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов во время осмотра объекта во вторник, 6 октября.

В ходе реконструкции пробурят вторую, резервную скважину, смонтируют систему безнапорной фильтрации для очистки воды от железистых соединений. Также установят два резервуара для чистой воды и современное насосное оборудование. Мощность узла увеличится с 380 до 420 кубометров в сутки.

Проект предусматривает строительство водопроводной сети протяженностью около двух километров от водозаборного узла до новой поликлиники в Ромашково. Это позволит создать кольцевую систему водоснабжения. Все работы должны завершиться в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.