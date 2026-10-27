Алексей Лужецкий проверил отопление в Сергиево-Посадском округе

Жители домов № 11 и 11А на улице Дружбы пожаловались на отопление. Алексей Лужецкий встретился с представителями ресурсоснабжающих организаций и проверил тепловой узел в подвале дома № 11. Ситуацию с отоплением в округе он контролирует лично, оперативный штаб ежедневно обрабатывает заявки.

«Сам посмотрел на параметры давления, на параметры температуры — они все соответствуют нормативным. Скорее всего, эта проблема заключается именно в самих стояках и невозможности на сегодняшний момент где-то спустить воздух», — прокомментировал Алексей Лужецкий.

По данным управляющей компании, по дому находятся в работе пять заявок. Участники встречи также назвали одной из возможных причин недостаточного отопления байпасы, которые некоторые жильцы самовольно устанавливают на радиаторах при ремонте. По их словам, такие устройства препятствуют нормальному распределению тепла по дому. Лужецкий потребовал выявлять нарушения и применять предусмотренное административное наказание, чтобы из-за действий одного собственника не страдали остальные жители.

Представители ресурсоснабжающих организаций предупредили, что 27 октября в домах, которые обслуживает котельная «Углич», отключат отопление и горячую воду. Причина — переврезка тепловых сетей при реконструкции теплотрассы на улице Дружбы.

«Отключение будет произведено с 8 до 21 часа. Все работы будут сделаны, теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены к вечеру», — сообщил заместитель главы округа Андрей Макаровский.

Лужецкий попросил жителей Углича потерпеть неудобства и предупредил о возможных проблемах после запуска. По его словам, администрация, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация совместно работают над их минимизацией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.