Ад в многоэтажке: в Кузбассе жильцы страдают из-за трупов, стекающих с потолка
В Междуреченске несколько домов столкнулись с последствиями разложения умерших соседей: зловоние, насекомые и холод. Ответственность за уборку лежит на владельцах квартир, сообщает vse42.ru.
Этой зимой в Междуреченске на проспекте Коммунистическом тело мужчины пролежало в квартире около месяца. Биологические жидкости пропитали перекрытия и попали в жилье этажом ниже.
«Биологические жидкости пропитали диван и частично попали на пол. При выносе тела в подъезде длительное время стоял сильный трупный запах», — сообщил местный житель.
В доме на Ленина, 82В подъезд заполонили опарыши, которые проникали в соседние квартиры. На Октябрьской, 15 родственники умершего проветривали помещение с открытыми окнами, из-за чего зимой в доме было холодно.
«По сей день периодически вижу открытые окна. В доме всю зиму было очень холодно», — рассказывала жительница в феврале 2026 года.
В управляющих компаниях пояснили, что отвечают только за места общего пользования. Если квартира муниципальная, уборку должна организовать администрация.
В Роспотребнадзоре уточнили, что ведомство не проводит дезинфекцию.
«В полномочия Управления не входит проведение дезинфекционных мероприятий», — заявили в ведомстве.
Госжилинспекция подтвердила: дезинфекция внутри квартиры — обязанность собственника и проводится за его счет лицензированными службами. Стоимость таких услуг начинается от 20 тысяч рублей и зависит от степени загрязнения.
