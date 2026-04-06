Ад в многоэтажке: в Кузбассе жильцы страдают из-за трупов, стекающих с потолка

В квартиру в Междуреченске через потолок проник мертвый сосед

В Междуреченске несколько домов столкнулись с последствиями разложения умерших соседей: зловоние, насекомые и холод. Ответственность за уборку лежит на владельцах квартир, сообщает vse42.ru .

Этой зимой в Междуреченске на проспекте Коммунистическом тело мужчины пролежало в квартире около месяца. Биологические жидкости пропитали перекрытия и попали в жилье этажом ниже.

«Биологические жидкости пропитали диван и частично попали на пол. При выносе тела в подъезде длительное время стоял сильный трупный запах», — сообщил местный житель.

В доме на Ленина, 82В подъезд заполонили опарыши, которые проникали в соседние квартиры. На Октябрьской, 15 родственники умершего проветривали помещение с открытыми окнами, из-за чего зимой в доме было холодно.

«По сей день периодически вижу открытые окна. В доме всю зиму было очень холодно», — рассказывала жительница в феврале 2026 года.

В управляющих компаниях пояснили, что отвечают только за места общего пользования. Если квартира муниципальная, уборку должна организовать администрация.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ведомство не проводит дезинфекцию.

«В полномочия Управления не входит проведение дезинфекционных мероприятий», — заявили в ведомстве.

Госжилинспекция подтвердила: дезинфекция внутри квартиры — обязанность собственника и проводится за его счет лицензированными службами. Стоимость таких услуг начинается от 20 тысяч рублей и зависит от степени загрязнения.

