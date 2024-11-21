87% нарушений подготовки домов к отопительному сезону устранили в Подмосковье

В многоквартирных жилых домах Подмосковья устранили 87% нарушений подготовки к отопительному сезону. Оставшиеся устранят своевременно, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

«Мы поставили задачу нашим инспекторам обойти эти дома и зафиксировать все нарушения, которые мы там увидим. Мы нашли 2900 нарушений, притом это серьезные нарушения, а не мелкие. Основное — это отсутствие изоляции самих труб на чердаках. На сегодняшний день устранено 87% нарушений», — отметил Мурашов в ходе 98-го заседания Мособлдумы.

Он отметил, что остальные нарушения будут устранены своевременно. Кроме того, инспекторы дополнительно проверят готовность указанных помещений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.