828 нарушений на контейнерных площадках устранили в Подмосковье с начала августа

В августе сотрудники коммунальных организаций Московской области исправили 828 замечаний в содержании контейнерных площадок, выявленных посредством камер «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Современную жизнь невозможно представить без цифровых решений. Камеры позволяют в режиме реального времени фиксировать все происходящее на территории региона. С их помощью мы следим за безопасностью и чистотой территорий. Так же сейчас наши инспекторы, выбрав адрес, просматривают, как обстоят дела в каждом конкретном дворе или общественной зоне городского округа», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

В Одинцове устранено 97 недочетов, Наро-Фоминске — 82, Серпухове — 49, Красногорске — 45.

Коммунальные службы не могут не устранить нарушение, так как это грозит штрафом, который будет сформирован в упрощенном формате, а дефект все равно придется отработать.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.