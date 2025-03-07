81 МКД отремонтировали в Дмитровском округе по программе капремонта в 2024 г

В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Дмитровском округе в 2024 году завершены работы в 81 доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтные работы включали в себя обновление фасадов, инженерных систем, лифтового оборудования, чердачных помещений, замену стояков центрального отопления и другие важные мероприятия, направленные на улучшение условий проживания жителей.

Одним из примеров реализации программы стал дом № 96 на улице Пушкинской в Дмитрове. В конце прошлого года специалисты подрядной организации завершили здесь ремонт фасада. В рамках работ была установлена бескаркасная система утепления с использованием специального негорючего материала, выполнена облицовка плиткой, обновлены входные группы девятиэтажки. Также были установлены видеофоны, пандусы и перила, заменены бетонные отмостки.

Кроме того, в доме были проведены новые трубы газоснабжения и установлены газоанализаторы, что повысило уровень безопасности жильцов.

Все работы выполнены при поддержке регионального Фонда капитального ремонта, который обеспечивает контроль за качеством и своевременностью выполнения ремонтных мероприятий.

«В нашем округе продолжается активная работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В прошлом году при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области привели в порядок 81 дом, а в этом году планируется отремонтировать еще 42. Это важный шаг к созданию комфортных условий для жизни наших жителей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый дом стал уютным и безопасным!» — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.