75 тыс рублей выиграли жители Подмосковья за подписку на электронный счет

Расчетный центр Подмосковья сообщает о новых победителях акции «Счастливая подписка». В этот раз обладателями денежных призов стали клиенты «МосОблЕИРЦ» с номерами лицевых счетов: 50009591, 33484488, 33723674, 81611749, 83155562, 42016622, 34014082, 82924450, 40056196, 91575802. Каждый победитель получит 1 500 рублей для оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Акция проводится в Подмосковье с 1 июля. За время ее проведения 50 победителей выиграли призы на сумму 75 тыс. рублей за подписку на электронный коммунальный счет.

Электронный счет МосОблЕИРЦ — точная копия бумажного, он не потеряется и не придет в негодность, несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу. Доказательство оплаты услуг — не счет, а чек или выписка из банка. Электронная квитанция экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов.

Как стать участником акции:

подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — в разделе «Платежи» в настройках выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде»;

подписаться или быть подписанным на рекламно-информационную рассылку — в личном кабинете в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» передвинуть бегунок вправо.

Акция продлится до 31 декабря. Финальный розыгрыш призов состоится в январе 2025 года. Узнать об акции подробнее можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.