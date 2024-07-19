7 км теплосетей заменят в рабочем поселке Рязановский Егорьевска

Работы по замене теплосетей в поселке Рязановский ведутся в рамках госпрограммы с участием средств финансирования из областного бюджета. Здесь планируют заменить практически 7 км трубопровода. Проектная стоимость составила 211 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации ЕГорьвска

Сегодня состоялась видеоконференция с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на тему: «О качестве подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 гг». На связь с места прокладки трубопровода вышел исполняющий обязанности главы округа Олег Лобков. Он сообщил о ходе работ и сроках сдачи объекта.

Сейчас на объекте работают 2 бригады рабочих и 2 единицы техники.

«Важность задачи понимаем. Сейчас работаем над усилением стройплощадки людьми, техникой. И как только поступают материалы, выходим на 4-5 точек одновременно», — говорит представитель компании-подрядчика Вячеслав Крюков.

Готовность ожидается в сентябре.

Работы по модернизации теплосетей также уже начались в селе Починки и поселке Новый, а также на ул. К. Маркса и ул. Антипова в Егорьевске. Общие вложения в развитие в этом году в округе составят около 300 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.