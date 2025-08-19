64 подъезда отремонтируют в Наро-Фоминском округе по программе губернатора

64 подъезда ремонтируют в Наро-Фоминском округе по программе «Мой подъезд», инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. И уже есть результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый подъезд — пример того, как преображается пространство, в котором живут люди. Один из таких — в доме № 259 в Калининце. Стены теперь светлые, а на первом этаже — новая плитка.

Капремонт подъезда вместе с депутатом Мособлдумы, членом фракции «Единая Россия» Александром Барановым и жителями дома оценил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

«На самом деле все эти преображения возникли благодаря самим жителям. За капремонт подъездов они проголосовали на собрании собственников жилья, а управляющая компания включила объект в областную программу», — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.

Обновленным подъездом пользуются более 100 жителей девятиэтажки. Он один из трех. К ремонту второго подъезда уже приступили, следом займутся третьим.

После подъездов жители решили отремонтировать и облицовку дома. Голосование за капремонт фасада впервые проведут в новом онлайн-формате, что повысит вовлеченность собственников и исключит нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.