619 человек и 74 единицы техники задействованы в уборке снега в Щелкове

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал о том, как дорожные и коммунальные службы города справляются с последствиями снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

«Погода в апреле удивила. Более половины нормы снега выпало в Подмосковье за последние несколько дней. В связи с этим коммунальные службы с воскресенья переведены в режим зимней уборки», — поделился Андрей Булгаков.

В уборке дворовых территорий городского округа на сегодняшний день задействовано 569 человек и 48 единиц спецтехники. Работа организована таким образом, что в первую очередь расчищаются входные группы и тротуары, чтобы обеспечить безопасность и удобство пешеходов. Затем внимание уделяется дворовым проездам. Далее очищаются парковки и детские площадки.

На дорогах работает почти 50 человек и 26 единиц техники. Первоочередные задачи здесь — обеспечить свободный проезд к социальным объектам, таким как школы, больницы. Также особое внимание уделяется расчистке центральных трасс, по которым проходит интенсивное движение.

После этого коммунальные службы переходят к уборке межквартальных дорог, а затем — к частным секторам и деревням.

«Такой подход позволяет эффективно справиться с последствиями снегопада и обеспечить нормальное функционирование всех элементов инфраструктуры», — заключил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.