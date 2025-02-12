6 новых современных котельных построят в селах округа Клин в этом году

В Клину в 2025 году будет реализована вторая очередь концессионного соглашения с компанией «Газпром Теплоэнерго МО» по модернизации системы теплоснабжения городского округа Клин. В рамках этой программы в 2025 году на сельских территориях округа Клин появятся 6 новых современных блочно-модульных котельных: в д. Малеевка, с. Спас-Заулок, д. Бирево, пос. Зубово и две котельные в п. Шевляково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также запланировано размещение 8 теплогенерирующих установок, строительство двух ЦТП в Клину на ул. Мира и ул. Гагарина, реконструкция двух котельных на селе — в деревне Соголево и пос. Зубово на ул. Октябрьская.

Почти 12 км старой теплотрассы заменят на новые коммуникации. Уже этой весной места перекладки сетей благоустроят с ликвидацией старой теплотрассы воздушного пролегания. Об этом на плановом совещании у главы городского округа Клин доложила директор клинского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Людмила Шведюк.

В 2024 году в рамках реализации первого этапа концессии в городе Клин были построены 5 новых котельных с целью ухода от старой, 1935 года постройки ТЭЦ. Глава городского округа Клин Алена Сокольская на плановом совещании сообщила, что в целях повышения надежности теплоснабжения в концессионное соглашение включены работы по проведению закольцовки котельных в Клину.

В результате реализации данного проекта даже при выходе из строя одной из котельных жители Клина не останутся без тепла.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.