56 контейнеров для раздельного сбора отходов установил Каширский регоператор

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С 12 по 18 мая команда Каширского регионального оператора произвела работы по установке и замене 56 контейнеров для РСО на площадках Подмосковья. Всего заменены и установлены 126 емкостей для отходов: из них также 59 контейнеров для ТКО и 11 бункеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Результаты работ по городским округам:

г. о. Домодедово — установили 18 новых емкостей, а заменили 15.

г. о. Коломна — установлено 8 новых, заменены 17 единиц.

г. о. Котельники — установлено 2 бака, под замену 1;

Ленинский округ — установлено 6 емкостей, заменены на новые 3;

г. о. Ступино — установлено 5 емкостей, заменены 4;

г. о. Кашира — установлено 2 новые емкости, заменены 8;

г. о. Луховицы — 3 емкости заменены на новые;

г. о. Серебряные пруды — 4 емкости заменены на новые;

г.о Дзержинский — заменены 2 емкости.

Кроме того, была выполнена работа по ремонту 42 емкостей, расположенных на территориях городских округов Зарайск, Ступино, Ленинский, Коломны, Домодедово и Лыткарино.

Ежедневно региональный оператор обслуживает 11 городских округов Московской области: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино.

Одной из приоритетных задач является — обеспечение поддержания всех объектов инфраструктуры контейнерами и бункерами в нормативном санитарном состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.