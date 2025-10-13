548 единиц оборудования для уборки снега на тротуарах закупили в Подмосковье

548 единиц оборудования для уборки снега на тротуарах и узких местах закупили в Подмосковье в текущем году, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Оснащенность малой механизации. В этом году закупили технику — это 548 единиц», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что речь идет о ручных роторах, ручных щетках, пескоразбрасыватели для тракторов, роторы для тракторов, роторы для погрузчиков и другое навесное оборудование. Все оборудование исправно и готово к работе в зимний период.

Министр добавил, что «Мосавтодор» уже заключил трехлетние контракты на поставку противогололедных материалов. На сегодняшний день подготовлены резервы, которых хватит минимум до марта следующего года. Проблем с дефицитом материалов не наблюдается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.