500 площадок из вторсырья и 900 камер: Подмосковье усиливает контроль за мусором

Даниленко: 500 контейнерных площадок построят в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье построят 500 контейнерных площадок из вторсырья, установят дополнительные баки и переведут контроль в цифровой формат, сообщил РИАМО министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«Мы уделяем особое внимание применению вторичных материалов, в том числе с наших комплексов переработки отходов. В этом году мы планируем построить 500 контейнерных площадок из вторичных материалов. Они и долговечнее, и ремонтопригоднее классических», — сказал Даниленко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что продолжается расстановка дополнительных баков на контейнерных площадках.

«В этом году до 15 мая планируется расставить 1,3 тыс. баков, и нарастающим итогом, с учетом прошлого года, это будет 7,1 тыс. баков дополнительных. Также уделяем внимание благоустройству подъездов. 223 подъезда в этом году мы благоустроим», — рассказал министр.

Даниленко отметил, что совершенствуется система контроля для выявления и быстрого решения проблем на контейнерных площадках. Для этого разработан чат-бот.

«Снижение жалоб по проблемным локациям у нас там, где висели камеры, на 60%. Соответственно, в этом году мы себе ставим задачу 900 мобильных камер. Определили локации там, где жалуются граждане. Соответственно, с этих камер у нас создаются также чат-боты, которые также в самое короткое время муниципалитетами отрабатываются, и площадки у нас очищаются. Уже мы установили 27%, 241 камеру», — информировал он.

Министр назвал топ муниципалитетов, которые быстро отработали задачу и установили камеры: Истра, Пушкино, Мытищи, Дмитров, Домодедово. До 31 мая планируется установка мобильных камер на оставшихся контейнерных площадках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что меры по работе с модернизацией контейнерных площадок в регионе дали положительный результат. Глава региона обсудил вопрос дальнейшей модернизации контейнерных площадок в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

«Следующая тема, связанна с дальнейшей модернизацией контейнерных площадок. Вы помните, у нас были марш-броски и большая работа по итогам зимних и летних сезонов по концентрации мусора и специфики активности тех или иных городских округов, и эта работа дала результат. Следующий этап, который мы также предлагаем реализовать в ближайшее время», — сказал Воробьев.

