Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что за 2026 год в Подмосковье специалисты отремонтировали 500 контейнерных площадок.

«Мы в этом году уже отремонтировали 500 площадок. Мы проактивно, не дожидаясь жалоб от жителей, выявляем площадки ненадлежащего вида и информируем муниципалитеты. На будущий год мы планируем отремонтировать 1000 таких контейнерных площадок. <…> По количеству отремонтированных в этом году у нас лидеры: Подольск, Истра, Люберцы, Мытищи, Пушкинский», — сказал Даниленко.

Он напомнил главам, что во избежание жалоб после получения сигналов нужно в течение 8 дней обеспечивать ремонт контейнерных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

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