50% домов в Подмосковье хотят перевести на электронное голосование в 2025 году

Задачей на текущий год для Московской области является перевод 50% домов на электронное голосование, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

«Мы предлагаем в этом году поставить задачу: добиться, чтобы в Московской области 50% домов перешли на электронное голосование. Какие критерии мы предлагаем для отбора домов: первые дома — те, по которым за последние 2 года были обращения в реестр на изменение управляющей компании. Это дома, где уже велась какая-то работа — успешная или неуспешная, неважно. Любое заявление на переголосование в таких домах, даже если оно было на бумажном носителе, делает их приоритетными», — сказал Мурашов на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он добавил, что среди других приоритетов — дома, где в течение года было подано более 10 жалоб. Также площадь и год постройки дома — это дополнительный критерий, который будет учитываться.

«Мы со своей стороны проведем отбор домов по этим критериям. До 27 января направим всем муниципалитетам перечни домов, которые нужно включить в электронное голосование в этом году. Далее необходимо активно работать с жителями: объяснять, как установить мобильное приложение, как проголосовать. Нужно работать в чатах каждого дома, доносить информацию и добиваться того, чтобы решения в этих домах принимались исключительно в электронном виде», — отметил зампред.

Мурашов предложил распределение плана следующим образом:

В первом квартале — минимальный объем, так как до конца января только удастся выгрузить перечень домов, а сама процедура голосования длится 45 дней. Основная активность придется на конец марта — начало апреля.

Во втором квартале — около 20% домов.

Третий квартал также предлагается сделать менее загруженным, так как он выпадает на лето.

Основной объем голосования — в сентябре и октябре, когда активность жителей выше.

Ранее Андрей Воробьев дал поручение выстроить прозрачное и устойчивое общение управляющих компаний с жителями.

«Смысл в устойчивых, прозрачных коммуникациях управляющих компаний с жителями. Вы знаете, что история этих отношений, а главы знают как никто другой, очень сложная», — сказал губернатор.