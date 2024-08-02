5 новых блочно-модульных котельных построят в Рузском округе до 2026 г

Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства региона. Их цель — значительные повышение надежности коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения и безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода. Так, в Рузском округе до конца 2026 года планируют построить 5 новых блочно-модульных котельных, сообщает пресс-служба Минэнергетики регоина.

Как ранее отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, весной этого года в регионе была сформирована масштабная госпрограмма, которая разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия.

«Реализовать краткосрочные мероприятия предстоит в этом году до начала отопительного периода — это 159 мероприятий на общую сумму 11 млрд рублей. Они затронут 41 котельную и центральный тепловой пункт, 185 км тепловых сетей. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на общую сумму 84 млрд рублей — это 108 котельных и центральных тепловых пунктов и 273 км тепловых сетей», — сказал Евгений Хромушин.

Работы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса проводятся в каждом муниципалитете Подмосковья. К примеру, в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» в городском округе Балашихе ведутся работы по капитальному ремонту двух участков теплосетей: от котельной № 1 и котельной ПАО «Криогенмаш»; от котельной 2-35 до мкр. Кучино. Мероприятия планируется реализовать уже в этом году. Еще два участка теплосетей в 2024 году построят: от котельной 2-22 до ГТУ ТЭЦ АО «МОЭГ»; от котельной 2-33 до котельной 2-35.

В последующие годы в округе также будут проводиться работы по модернизации теплоснабжения. Так, в 2024–2025 гг. теплоэнергетики отремонтируют и построят еще 5 участков теплосетей, а в 2024–2026 гг. проведут работы по реконструкции котельной № 1 на пр-де Трудовых резервов и котельной № 2-35 в мкр. Керамик.

Усиленными темпами мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства реализуются и в городском округе Рузе. Для повышения качества теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей специалисты построят в муниципалитете 5 новых блочно-модульных котельных:

в 2024 году — в г. Руза на Волоколамском шоссе;

в 2025 году — в д. Старониколаево и д. Сумароково;

в 2026 году — в д. Поречье и п. Брикет.

Помимо этого, в 2025–2026 гг. будет выполняться реконструкция котельной в р. п. Тучково.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.