455 км ЛЭП планируют построить и реконструировать в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году подмосковная электросетевая компания «Мособлэнерго» продолжает реализацию инвестиционной программы для обеспечения потребителей Подмосковья надежным и качественным электроснабжением. В рамках данной программы в этом году планируется построить и реконструировать 455 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Помимо этого, пристальное внимание уделяется строительству и реконструкции трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). Реализация проектов по строительству и реконструкции ТП и РП позволит ввести свыше 203 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Благодаря модернизации и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего энергетического комплекса Подмосковья, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей.

Инвестиционная программа реализуется ежегодно во всех филиалах компании «Мособлэнерго» в целях развития электросетевой инфраструктуры Московской области. Ежегодно компания наращивает объемы вводимых в эксплуатацию электроустановок. Так, в 2023 году в Подмосковье было построено 214,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, выдано свыше 147,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

В 2024 году в результате строительства и реконструкции введено более 279 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Построено 112 и реконструировано 276 подстанций различного типа, что обеспечило ввод 190 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.