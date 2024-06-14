4,4 тыс систем отопления и водоснабжения заменят в рамках капремонта в столице

В Москве в 2024 году заменят 4,4 тыс. систем отопления и водоснабжения в многоквартирных домах. Работы проведут в рамках программы капремонта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, программа капремонта в столице является одной из самых масштабных проектов модернизации жилья в РФ и в мире. В программу включили свыше 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.

«За время реализации программы с 2015 года в 10 тыс. жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменим почти 4,4 тыс. систем отопления и водоснабжения», — рассказал он.

Заммэра рассказал, что больше всего подобных систем обновят в Западном, Северном и Центральном округах. По программе капремонта в столице специалисты меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления.

В ходе капитального ремонта проходит замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов. Специалисты также меняют радиаторы и конвекторы в квартирах и местах общего пользования.

При замене системы центрального отопления специалисты устанавливают российские биметаллические радиаторы.