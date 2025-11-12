43 млрд рублей потратят на модернизацию теплоснабжения в Подмосковье в 2026 г

Около 43 млрд рублей планируют потратить в 2026 году на работу и модернизацию системы теплоснабжения Московской области, сообщил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

В среду в Мособлдуме состоялись публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

«У нас третий год продолжается программа модернизации теплоснабжения, объем средств, предусмотренный в первоначальном проекте, составляет 43 млрд рублей. Из них больше половины — 26 млрд – предполагается направить на строительство и капитальный ремонт котельных, у нас в реализации будет 213 объектов», — заявил Прянчиков.

Он добавил, что также увеличится ввод центральных тепловых пунктов, на эти цели планируется потратить около 4 млрд рублей. Еще продолжится программа по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, протяженность которых составляет около 180 км.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.

