40 очистных сооружений модернизируют в Подмосковье к концу 2027 года

К 2027 году подмосковные очистные сооружения смогут обслуживать более 1,5 млн человек. За предстоящие 3 года масштабной модернизации в области будут приведены в порядок 40 объектов очистки сточных вод, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 630 ОС, среди которых 60 крупных объектов, отвечающих за водоочистку в городах.

Уже сегодня ведутся работы по 20 проектам общей производительностью 258,4 тыс. куб. м/сут, и охватом 750 тысяч человек. Эти объекты находятся в Наро-Фоминске, Дубне, Одинцове, Кашире, Коломне, Ленинском округе, Можайске, Сергиевом Посаде, Серпухове, и завершение их модернизации планируется в следующем году.

Также в 2025 году начнутся работы по модернизации 11 объектов с производительностью 88 тыс. куб. м/сут, которые будут обслуживать 178 тысяч жителей. Среди них очистные сооружения в подмосковных населенных пунктах: Апрелевка, Каринское (Одинцовский г. о.), Чернецкое (г.о. Чехов), Горки Ленинские, Кашира, Протекино (г.о. Зарайск), ВНИИССОК (Одинцовский г. о.), Можайск, Тимохово (Богородский г. о.), Звенигород и Молодежный.

Модернизация продолжится и в 2026–2027 годах, когда будет реализовано еще 9 проектов мощностью 272 тыс. куб. м/сут, которые будут обслуживать 580 тысяч жителей Подмосковья. В числе городских округов, где будут модернизированы объекты, — Сергиево-Посадский, Дмитровский, Серпухов, Рузский, Лосино-Петровский, Дубна, Коломна и Истра.

«Модернизация очистных сооружений — это не только технологическое обновление, но и важнейший шаг в направлении повышения качества жизни для жителей Подмосковья. Наши цели просты и амбициозны: создать устойчивую систему водоочистки и свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Каждый проект, который мы реализуем, — это вклад в будущее региона, где современные технологии будут работать на благо его жителей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.