37 коллекторов и участков сетей водоснабжения запустят в Подмосковье в 2025 году

37 коллекторов и участков сетей водоснабжения планируется ввести в эксплуатацию в Подмосковье до конца текущего года, сообщил глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.

«Коллекторы и сети водоснабжения. Всего у нас их 37 в этом году», — заявил Григорьев во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Он подчеркнул, что в зоне особого внимания находятся объекты в Солнечногорске, Звездном городке, Богородском и Чехове. Строительная готовность объектов в Солнечногорске, Чехове и Звездном городке составляет более 75%.

Министр добавил, что в Богородском округе ведется строительство напорного коллектора от завода термической обработки до точки сброса в водный объект в деревне Тимохово. Все объекты в 4 муниципалитетах будут введены в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — сказал глава региона.